Род Бриндамор: Раймер был феномален в игре с «Рейнджерс»

– С человеческой природой ничего не поделать. Мы вели в серии 2-0. «Рейнджерс», разумеется, не собирались сдаваться, да и сами мы начали игру совсем не так, как следовало. Но такое бывает, и именно поэтому команде так нужен крутой вратарь, и именно он оставил нас в этой игре. Раймс был феноменален. В конце концов мы ввязались в драку, нашли свою игру, но если бы не Раймс, нам было бы не во что ввязываться, потому что матч был бы проигран, – цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Отметим, что вратарь «Харрикейнз» Джеймс Раймер стал первой звездой матча, отразив 38 из 39 бросков по своим воротам. Игра завершилась со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (51-я и 60-я минуты), Теуво Терявяйнен (24) и Уоррен Фогеле (46). Соперник ответил точным броском Криса Крайдера (21).

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Каролины» – они вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.