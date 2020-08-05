Дэвид Куинн: В серии с «Каролиной» мы сыграли только два хороших периода из девяти

– Мы очень разочарованы тем, как играли сегодня. В серии с «Каролиной» мы сыграли лишь два хороших периода из девяти. Сегодняшняя игра – просто длинный список ошибок. Мы бегали сами по себе, не держали зону. К сожалению, мы не смогли развить успех после того, как вышли вперед в счете, – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Напомним, что матч «Рейнджерс» – «Каролина» завершился со счетом 4:1 в пользу «Харрикейнз». В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (51-я и 60-я минуты), Теуво Терявяйнен (24) и Уоррен Фогеле (46). Соперник ответил точным броском Криса Крайдера (21).

Таким образом, подопечные Куинна уступили в серии со счетом 0-3 и завершили выступления в турнире.