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05 августа 09:32
автор: Владислав Корегин

Дэвид Куинн: В серии с «Каролиной» мы сыграли только два хороших периода из девяти

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (1:4) в третьем матче серии квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли.

– Мы очень разочарованы тем, как играли сегодня. В серии с «Каролиной» мы сыграли лишь два хороших периода из девяти. Сегодняшняя игра – просто длинный список ошибок. Мы бегали сами по себе, не держали зону. К сожалению, мы не смогли развить успех после того, как вышли вперед в счете, – цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Напомним, что матч «Рейнджерс» – «Каролина» завершился со счетом 4:1 в пользу «Харрикейнз». В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (51-я и 60-я минуты), Теуво Терявяйнен (24) и Уоррен Фогеле (46). Соперник ответил точным броском Криса Крайдера (21).

Таким образом, подопечные Куинна уступили в серии со счетом 0-3 и завершили выступления в турнире.

источник: NHL (НХЛ)
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Дэвид Куинн: В серии с «Каролиной» мы сыграли только два хороших периода из девяти
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (1:4) в третьем матче серии квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли.
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