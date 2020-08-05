Маззин пропустит остаток серии с «Коламбусом» из-за травмы

Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс», 31-летний защитник пропусти оставшиеся матчи серии плей-офф с «Коламбусом», однако останется с командой, чтобы не нарушить режим карантина.

Напомним, что Маззин получил травму за 1:52 до конца третьего периода после столкновения с нападающим «Блю Джекетс» Оливером Бьеркстрандом. Защитник в течение десяти минут лежал на льду, после чего его увезли с площадки. Позже «Торонто» сообщил, что Маззина доставили в больницу, он находится в сознании и может двигать руками и ногами.