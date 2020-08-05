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05 августа 18:41

Маззин пропустит остаток серии с «Коламбусом» из-за травмы

Защитник «Торонто» Джейк Маззин присоединился к команде в отеле после выписки из больницы.

Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс», 31-летний защитник пропусти оставшиеся матчи серии плей-офф с «Коламбусом», однако останется с командой, чтобы не нарушить режим карантина.

Напомним, что Маззин получил травму за 1:52 до конца третьего периода после столкновения с нападающим «Блю Джекетс» Оливером Бьеркстрандом. Защитник в течение десяти минут лежал на льду, после чего его увезли с площадки. Позже «Торонто» сообщил, что Маззина доставили в больницу, он находится в сознании и может двигать руками и ногами.

источник: ХК «Торонто Мэйпл Ливз»
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