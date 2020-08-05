«Я здесь для того, чтобы играть». Нападающий «Динамо» Линдберг прилетел в Москву

- Сегодня вылетел в шесть утра из Стокгольма и прилетел в семь вечера. Летел через Копенгаген и Лондон. Я просто следовал указаниям. Старался прилететь сюда в середине июля, но что-то произошло. Я очень рад быть здесь. Ситуация в Швеции такая же как и везде. Все стараются аккуратно относиться к тому, что делают каждый день.

У «Динамо» богатая история. Я увидел много фото игроков, которые выступали за команду, фото тренеров, трофеи… это здорово. Не успел еще все узнать, но уже хочу начать. Думаю, я в хорошей форме. Я тренировался все лето, начиная с марта, это было долгое лето. Чувствую, что нахожесь в хорошей форме. Катался на коньках три-четыре последние недели. Хочу войти в ритм как можно быстрее.

Хочу поскорее познакомиться с ребятами. Начать сразу играть в свою игру. Стараюсь много не думать, делать все последовательно. Я здесь для того, чтобы играть. Надеюсь, скоро мы сможем играть при болельщиках. Постараемся показывать наилучший результат при установленных ограничениях, - рассказал Линдберг в интервью пресс-службе московского клуба, видео которого опубликовано в твиттере «Динамо».

Напомним, что 8 мая шведский хоккеист перешел в московское «Динамо». Его контракт рассчитан на один год и носит односторонний характер. В минувшем сезоне 28-летний форвард отыграл 46 матчей за швейцарский клуб «Цуг» и набрал 30 (14+16) очков. Ранее он выступал в НХЛ за «Рейнджерс», «Вегас» и «Оттаву». Всего в НХЛ форвард провел 252 матча, за время которых успел набрать 79 (39+40) очков при показателе полезности «+7». Кроме этого в составе сборной Швеции он дважды становился чемпионом мира.