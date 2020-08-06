«Аризона» обыграла «Нэшвилл» и вышла вперед в серии

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Койотс», в составе которых заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак (6-я минута), Конор Гарланд (48), Тейлор Холл (56) и Карл Седерберг (59, п.в.). У «Предаторз» точным броском отличился Виктор Арвидссон (28).

После этой встречи счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Аризоны». Четвертый матч состоится 7 августа.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Аризона» - «Нэшвилл» - 3:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Дворак (Яльмарссон, Холл), 05:09 - 1:0. Арвидссон (Форсберг, Джохансен), 27:31 - 1:1. Гарланд (Степан, Келлер), 47:08 - 2:1. Холл (Кессел, Экман-Ларссон, бол.), 55:38 - 3:1. Седерберг, 58:06 - 4:1.