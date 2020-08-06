Результативная передача Кучерова помогла «Тампа-Бэй» обыграть «Бостон»

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лайтнинг», в составе которых заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (8-я минута), Алекс Киллорн (11) и Тайлер Джонсон (59), у «Брюинз» точными бросками отличились Чарли Макэвой (37) и Крис Вагнер (42).

Отметим, что российский голкипер «Табпа-Бэй» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27, а нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу.

Добавим, что в заключительном матче группового этапа «Тампа-Бэй» 9 августа сыграет против «Филадельфии», а «Бостон» в тот же день встретится с «Вашингтоном».

НХЛ

Плей-офф

«Бостон» - «Тампа-Бэй» - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)