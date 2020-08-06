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06 августа 01:51

Результативная передача Кучерова помогла «Тампа-Бэй» обыграть «Бостон»

Хоккеисты «Тампа-Бэй» одержали победу над «Бостоном» во втором матче группового турнира для определения номера посева в плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лайтнинг», в составе которых заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (8-я минута), Алекс Киллорн (11) и Тайлер Джонсон (59), у «Брюинз» точными бросками отличились Чарли Макэвой (37) и Крис Вагнер (42).

Отметим, что российский голкипер «Табпа-Бэй» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27, а нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу.

Добавим, что в заключительном матче группового этапа «Тампа-Бэй» 9 августа сыграет против «Филадельфии», а «Бостон» в тот же день встретится с «Вашингтоном».

НХЛ
Плей-офф

«Бостон» - «Тампа-Бэй» - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Брейден Пойнт (Никита Кучеров, Ондржей Палат), 07:33 - 0:1. Алекс Киллорн (Виктор Хедман, Тайлер Джонсон, бол.), 10:32 - 0:2. Чарли Макэвой (Тори Крюг, Патрис Бержерон), 36:43 - 1:2.Крис Вагнер (Здено Хара), 41:47 - 2:2. Тайлер Джонсон (Янни Гурд, Алекс Киллорн), 58:33 - 2:3.

Вратари: Раск – Василевский.
Броски: 27 – 35.
Штраф: 11 – 17.

источник: «Советский спорт»
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Результативная передача Кучерова помогла «Тампа-Бэй» обыграть «Бостон»
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