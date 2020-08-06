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06 августа 08:13
автор: Юрий Нечаев

Варламов - о поражении от «Флориды»: Я ошибся, и это стоило нам гола

Встреча прошла в «Торонто».

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов признался, что допустил грубую ошибку в матче против «Флориды».

«Я ошибся в этой игре. Очень просто, я должен был лучше управлять шайбой. Это стоило нам гола», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

Напомним, вчера хоккеисты «Флориды» одержали победу над «Айлендерс» в третьем матче серии квалификации плей-офф НХЛ со счетом 3:2.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22, а Варламов – 19 из 22. Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 14 минут и записал на свой счет результативную передачу.

После этого матча счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Айлендерс», четвертая игра состоится 7 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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