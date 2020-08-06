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06 августа 09:54
автор: Юрий Нечаев

Кросби - о поражении от «Монреаля»: Поведя в счете, «Питтсбург» заиграл немного разболтанно

Встреча прошла в Торонто.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал о причинах поражения своей команды в третьем матче серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

«При счете 3:1 мы допустили несколько ошибок. Таких, которые обычно не прощают. Поведя в счете, мы заиграли немного разболтанно — в этом был наш прокол.

В первых двух матчах нам намного лучше удавалось удерживать шайбу в их зоне. Сегодня — не особо. Нужно почаще запирать их в зоне, созидать ближе к их воротам, вынуждать их чаще нарушать правила», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Монреаль» взял верх над «Питтсбургом» в третьем матче серии квалификационного раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 1:0).

По ходу встречи «Пингвинз» вели 3:1, но удержать преимущество не сумели.

У проигравших одно очко за результативную передачу набрал Евгений Малкин. Для российского нападающего это очко стало первым, заработанным после паузы из-за коронавируса.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Монреаля».

Следующая игра пройдет 7 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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Кросби - о поражении от «Монреаля»: Поведя в счете, «Питтсбург» заиграл немного разболтанно
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