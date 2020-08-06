Владислав Наместников: В этом сезоне «Колорадо» может дойти до самого конца

Российский нападающий «Колорадо» Владислав Наместников поделился эмоциями после победы над «Далласом».

«Нам неважно, против кого мы играем, в каких сочетаниях выходим или кто из наших вратарей защищает ворота в конкретном матче. Мы знаем, что если покажем тот командный хоккей, в который умеем играть, то способны победить любого. Это внушает уверенность, что в этом году мы можем дойти до самого конца», — цитирует Наместникова официальный сайт лиги.

Напомним, «Даллас» в матче группового этапа розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли уступил «Колорадо» со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).

В составе победителей одну из шайб забросил Наместников. Ворота «Далласа» защищал Антон Худобин. Российский голкипер отразил 36 бросков из 40.

Участники группового этапа проводят игры для определения посева в плей-офф. В активе «Эвеланш» две победы в двух матчах, у «Старз» - два поражения.