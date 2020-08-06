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06 августа 10:54
автор: Юрий Нечаев,

Главный тренер «Колорадо»: Против «Далласа» Наместников был великолепен

В Торонто и Эдмонтоне проходят матчи возобновившегося сезона НХЛ.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар похвалил россиянина Владислава Наместникова за игру против «Далласа».

«Наместников прекрасно провел тренировочный лагерь, заработал на себе пару удалений в выставочной игре, солидно смотрелся против «Сент-Луиса». Он заслужил свой шанс. И, думаю, вы согласитесь, полностью его отработал. Даже без учета своего гола он выглядел сегодня великолепно», - цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Даллас» в матче группового этапа розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли уступил «Колорадо» со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).

В составе победителей одну из шайб забросил Наместников. Ворота «Далласа» защищал Антон Худобин. Российский голкипер отразил 36 бросков из 40.

Участники группового этапа проводят игры для определения посева в плей-офф. В активе «Эвеланш» две победы в двух матчах, у «Старз» - два поражения.

В заключительном туре «Колорадо» сыграет с «Вегасом», а «Даллас» - с «Сент-Луисом».

источник: NHL (НХЛ)
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