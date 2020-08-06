Константин Окулов: Моя задача в новом сезоне – выиграть Кубок Гагарина с ЦСКА

– Тренировки проходят хорошо, с позитивом. Все довольны и занимаются своим любимым делом. Начинать сборы всегда не самое простое занятие, но нас хорошо и плавно втягивают. В команду пришли новые хорошие парни. Не думаю, что будут какие то проблемы. Всегда поможем друг другу. Как и у любого игрока в ЦСКА, в любом сезоне у меня задача – помочь команде выиграть Кубок Гагарина, – цитирует Окулова пресс-служба армейцев.

25-летний россиянин выступает за ЦСКА с 2017 года. С тех пор он принял участие в 164 матчах, набрав 103 (50+53) очка по системе «гол+пас».

Ранее президент лиги Алексей Морозов сообщил, что новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Календарь будет представлен 7 августа.