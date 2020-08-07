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07 августа 01:38

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон»

Хоккеисты «Вашингтона» уступили «Филадельфии» во втором матче группового турнира плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Флайерз» в составе которых заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон (14-я и 49-я минуты) и Трэвис Санхайм (32). У «Кэпиталз» точный бросок на счету Трэвиса Бойда (49).

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 20 минут 26 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1», нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (13 минут) – с «-2», форвард Илья Ковальчук (15:13) – с «+1», а защитник Дмитрий Орлов (28:17) – с «-2».

В заключительном матче группового этапа «Филадельфия», одержавшая вторую победу кряду, 9 августа сыграет против «Тампа-Бэй», а «Вашингтон», потерпевший второе поражение подряд, в тот же день встретится с «Бостоном».

источник: «Советский спорт»
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