«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», Тарасенко и Барбашев пропустили матч (видео)

«Сент-Луис» уступил «Вегасу» в матче группового раунда розыгрыша Кубка Стэнли со счетом 4:6 (1:0, 3:3, 0:3).

В составе победителей по дублю оформили Ши Теодор и Алекс Так. Еще по одной шайбе забросили Зак Уайтклауд и Марк Стоун.

У «Блюз» дубль на счету Колтона Парэйко. По голу забили Дэвид Перрон и Трой Брауэр.

Отметим, что встречу пропустили российские легионеры «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Участники группового этапа проводят игры для определения посева в плей-офф. «Голден Найтс» одержали вторую победу подряд, «Блюзмены» потерпели второе поражение.