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07 августа 06:12
автор: Юрий Нечаев,

«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», Тарасенко и Барбашев пропустили матч (видео)

Встреча прошла в Эдмонтоне.

«Сент-Луис» уступил «Вегасу» в матче группового раунда розыгрыша Кубка Стэнли со счетом 4:6 (1:0, 3:3, 0:3).

В составе победителей по дублю оформили Ши Теодор и Алекс Так. Еще по одной шайбе забросили Зак Уайтклауд и Марк Стоун.

У «Блюз» дубль на счету Колтона Парэйко. По голу забили Дэвид Перрон и Трой Брауэр.

Отметим, что встречу пропустили российские легионеры «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Участники группового этапа проводят игры для определения посева в плей-офф. «Голден Найтс» одержали вторую победу подряд, «Блюзмены» потерпели второе поражение.

В заключительном туре «Сент-Луис» сыграет с «Далласом», а «Вегас» - с «Колорадо».

НХЛ
Плей-офф

«Сент-Луис» - «Вегас» - 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Голы: Перрон (Сэнфорд, О’Райлли), 5 — 1:0; Парэйко (Шенн), 22 — 2:0; Теодор (Стоун), 27 — 2:1; Так (Носек, Холден), 31 — 2:2; Так (Смит, Казинс), 34 — 2:3; Парэйко (О’Райлли, Сэнфорд), 35 — 3:3; Брауэр (Бозак), 35 — 4:3; Уайтклауд (Руа, Так), 43 — 4:4; Стоун (Макнэбб, Шмидт), 53 — 4:5; Теодор, 55 — 4:6.

источник: «Советский спорт»
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