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07 августа 08:25
автор: Юрий Нечаев,

«Калгари» разгромил «Виннипег» и выиграл серию (видео)

Встреча прошла в Эдмонтоне.

«Калгари» одержал уверенную победу над «Виннипегом» в четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Калгари». «Флэймз» вышли в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

НХЛ
Квалификационный раунд

«Виннипег» — «Калгари» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: Дюбе (Густафссон, Монахэн), 4 — 0:1. Беннетт (Хэнифин, Ткачак), 20 — 0:2. Монахэн (п.в., Ридер, Райан), 57 — 0:3. Андерссон (п.в., Лучич, Беннетт), 58 — 0:4.

Счет в серии - 1-3.

источник: «Советский спорт»
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