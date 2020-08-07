«Калгари» разгромил «Виннипег» и выиграл серию (видео)

«Калгари» одержал уверенную победу над «Виннипегом» в четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Калгари». «Флэймз» вышли в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.

НХЛ

Квалификационный раунд

«Виннипег» — «Калгари» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Дюбе (Густафссон, Монахэн), 4 — 0:1. Беннетт (Хэнифин, Ткачак), 20 — 0:2. Монахэн (п.в., Ридер, Райан), 57 — 0:3. Андерссон (п.в., Лучич, Беннетт), 58 — 0:4.

Счет в серии - 1-3.