ЦСКА подписал Максимова и Рыкова

Пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании однолетних контрактов с нападающим Кириллом Максимовым и защитником Егором Рыковым.

21-летний Максимов является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий выступал в составе «Бейкерсфиль Кондорс» в Американской хоккейной лиге и набрал 23 (11+12) очка в 53 матчах.

Что касается Рыкова, то в Континентальной хоккейной лиге 23-летний россиянин выступал за СКА и «Сочи», проведя в общей сложности 193 матча и набрав 38 (5+33) очков по системе «гол+пас». Сезон 2019/2020 он также провел в АХЛ – «Хартфорд Вулф Пэк».

Напомним, что в первом матче нового сезона КХЛ ЦСКА сыграет против «Ак Барса». Игра пройдет 2 сентября в 19:30 по московскому времени.