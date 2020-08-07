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07 августа 18:53

Опубликован календарь КХЛ сезона-2020/21

В пятницу, 7 августа, Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь 13-го сезона.

Как сообщает пресс-служба лиги, чемпионат стартует 2 сентября, в среду, матчем между первыми командами конференций по итогам регулярного чемпионата сезона 2019/20 – ЦСКА и «Ак Барсом». Первый этап продлится до 27 февраля, каждая из команд проведет по 60 матчей, а все клубы сыграют между собой по два раза. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Отмечается, что в связи с изменением количества команд с целью уменьшения логистических издержек, Лига изменила состав дивизионов. «Торпедо» возвращается в Восточную конференцию, «Сибирь» будет выступать в дивизионе Чернышева. В Западной конференции рижское и московское «Динамо» отправились в дивизион Тарасова вместо «Сочи» и «Витязя».

источник: КХЛ
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