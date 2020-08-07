«Айлендерс» вновь переиграл «Флориду» и вышел в первый раунд Кубка Стэнли

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 4:1 в пользу нью-йоркского клуба, в составе которого заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье (12-я и 16-я минуты), Брок Нельсон (29), Мэтью Барзал (51) и Жан-Габриэль Пажо (59). У «Пантерз» точным броском отличился Майк Хоффман (19).

Таким образом, «Айлендерс» стал третьим клубом, который пробился в первый раунд Кубка Стэнли через сито квалификационных серий. Ранее подобного добились «Каролина», обыгравшая «Рейнджерс» (3-0), и «Калгари», оказавшийся сильнее «Виннипега» (3-1).

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Флорида» - «Айлендерс» - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).

Голы: Голы: Бовиллье (Бейли, Нельсон), 11:32 - 0:1. Бовиллье (Барзал, Пулок), 15:10 - 0:2. Хоффман (Юбердо, Барков, бол.), 18:41 - 1:2. Нельсон (Бейли, Тэйвз, бол.), 28:01 - 1:3. Барзал (Эберле), 50:34 - 1:4. Пажо (Комаров, п.в.), 57:17 - 1:5.

Вратари: Бобровский – Варламов.

Броски: 25 – 38.

Штраф: 6 – 10.

Счет в серии: 1:3.