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08 августа 00:34

«Аризона» одержала победу над «Нэшвиллом» и вышла в первый раунд Кубка Стэнли

Хоккеисты «Аризоны» в овертайме переиграли «Нэшвилл» в четвертом матче квалификационной серии плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Койотс», в составе которых заброшенными шайбами отметились Михаэль Грабнер (18-я минута), Фил Кессел (22), Джордан Истерли (45) и Брэд Ричардсон (66), у «Предаторз» точными бросками отличились Мэтт Дюшейн (25), Виктор Арвидссон (28) и Филип Форсберг (60).

Таким образом, «Аризона» стала четвертой командой, которая пробилась в первый раунд Кубка Стэнли через сито квалификационных серий. Ранее подобного добились «Каролина», «Калгари» и «Айлендерс».

НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд

«Аризона» - «Нэшвилл» - 3:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Грабнер (Экман-Ларссон), 17:27 - 1:0. Кессел, 21:37 - 2:0. Дюшейн (Йози, Джохансен, бол.), 24:29 - 2:1. Арвидссон (Эллис, Форсберг), 28:26 - 2:2. Истерли (Экман-Ларссон, Келлер), 44:21 - 3:2. Форсберг (Эллис), 59:28 - 3:3. Ричардсон, 65:27- 4:3.

Вратари: Кемпер – Сарос.

Броски: 34 – 52.
Штраф: 8 – 2.

Счет в серии: 3:1.

источник: «Советский спорт»
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