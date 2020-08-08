30 хоккеистов приехали на просмотр в китайский «Куньлунь»

Джон Купер: Когда Стэмкос будет готов к возвращению, я сообщу вам первый

Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос не сыграет в последнем матче кругового турнира квалификации Кубка Стэнли против «Филадельфии».