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08 августа 10:31
автор: Артур Гичунцев,

30 хоккеистов приехали на просмотр в китайский «Куньлунь»

В их числе оказались защитник Никита Пивцакин, нападающие Антон Глинкин, Константин Глазачев и Дмитрий Лугин.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Куньлуня», этим летом руководство планирует укрепить сразу несколько позиций.

Отмечается, что 30 игроков приехали в расположение клуба и будут проходить тренировочный лагерь.

Этот список выглядит следующим образом: Руслан Педан, Андрей Максимов, Сергей Монахов, Виктор Балдаев, Игорь Сапрыкин, Артем Пеньковский, Максим Трунев, Иван Налимов, Дмитрий Шикин, Александр Китаров, Павел Макаренко, Антон Глинкин, Константин Глазачев, Игорь Макаров, Олег Пиганович, Иван Николишин, Денис Осипов, Егор Дугин, Дмитрий Мегалинский, Максим Кицын, Демид Подрезов, Дамир Билялов, Максим Казаков, Николай Складниченко, Герман Шапорев, Глеб Зырянов, Георгий Юров, Никита Пивцакин, Дмитрий Архипов, Дмитрий Лугин.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» заняЛ 10-е место в Восточной конференции.

источник: «РИА Новости»
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30 хоккеистов приехали на просмотр в китайский «Куньлунь»
В их числе оказались защитник Никита Пивцакин, нападающие Антон Глинкин, Константин Глазачев и Дмитрий Лугин.
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