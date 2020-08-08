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08 августа 15:13
автор: Юрий Нечаев,

Майк Салливан: Я по-прежнему верю в костяк «Питтсбурга»

«Пингвинз» завершили выступление в текущем сезоне.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан считает, что костяк команды, во главе с Сидни Кросби и Евгением Малкиным, по-прежнему конкурентоспособен.

«Я уверен, что эти хоккеисты остаются элитными игроками. Я верю в костяк команды. Они по-прежнему звезды и могут играть на звездном уровне. Понятно, что однажды их время пройдет. Я продолжаю считать, что они еще долго будут радовать нас элитным хоккеем», - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, вчера хоккеисты «Питтсбурга» уступили «Монреалю» в четвертом матче квалификационной серии плей-офф Кубка Стэнли со счетом 0:2. Малкин провел на площадке 19 минут и 4 секунды и завершил матч с показателем полезности «-1».

«Монреаль» выиграл серию со счетом 3-1 и пробился в первый раунд Кубка Стэнли.

источник: NHL (НХЛ)
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