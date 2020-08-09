«Вегас» обыграл «Колорадо» и стал первым на Западе в квалификации Кубка Стэнли

Основное время завершилось вничью 3:3. В составе «Голден Найтс» дублем отметился Джонатан Маршессо (22-я и 44-я минуты), еще одна шайба на счету Николя Роя (33). Соперник ответил результативными бросками Нэтана Маккиннона (27), Йоонаса Донского (35) и Джея Ти Комфера (59).

В овертайме победу «Вегасу» принес Алекс Так (65).

Российские игроки «Колорадо» Владислав Наместников, Валерий Ничушкин и Никита Задоров результативными действиями не отличились.

Таким образом, «Вегас» одержал третью победу в квалификационном раунде для определения посева в плей-офф, что позволило команде финишировать на первой строчке в Западной конференции. «Колорадо» занял второе место.

Таким образом, в 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» – с «Аризоной».