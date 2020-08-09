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09 августа 01:46
автор: Владислав Корегин,

«Вегас» обыграл «Колорадо» и стал первым на Западе в квалификации Кубка Стэнли

Хоккеисты «Вегаса» одержали победу над «Колорадо» со счетом 4:3 в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф.

Основное время завершилось вничью 3:3. В составе «Голден Найтс» дублем отметился Джонатан Маршессо (22-я и 44-я минуты), еще одна шайба на счету Николя Роя (33). Соперник ответил результативными бросками Нэтана Маккиннона (27), Йоонаса Донского (35) и Джея Ти Комфера (59).

В овертайме победу «Вегасу» принес Алекс Так (65).

Российские игроки «Колорадо» Владислав Наместников, Валерий Ничушкин и Никита Задоров результативными действиями не отличились.

Таким образом, «Вегас» одержал третью победу в квалификационном раунде для определения посева в плей-офф, что позволило команде финишировать на первой строчке в Западной конференции. «Колорадо» занял второе место.

Таким образом, в 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Чикаго», а «Колорадо» – с «Аризоной».

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Колорадо» – «Вегас» – 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Маршессо (Карлссон, Теодор), 21:34 – 0:1. Маккиннон (Рантанен, Кадри), 26:44 – 1:1. Рой (Теодор, Ривз), 32:57 – 1:2. Донской (Комфер), 34:51 – 2:2. Маршессо, 43:02 – 2:3. Комфер (Кадри, Рантанен), 58:58 – 3:3. Так (Стоун), 64:44 – 3:4.

источник: «Советский спорт»
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«Вегас» обыграл «Колорадо» и стал первым на Западе в квалификации Кубка Стэнли
Хоккеисты «Вегаса» одержали победу над «Колорадо» со счетом 4:3 в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф.
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