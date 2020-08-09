«Тампа» уступила «Филадельфии» в квалификации Кубка Стэнли

«Филадельфия» одержала победу над «Тампой-Бэй» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли – 4:1.

В составе «летчиков» дубль оформил Николя Обе-Кюбель. Еще по шайбе забросили Джоэль Фараби и Тайлер Питлик. У «Лайтнинг» отличился Тайлер Джонсон.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам, а защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23 минуты и 10 секунд. Он получил четыре штрафные минуты и завершил игру с коэффициентом полезности «+1».

НХЛ. Квалификация Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» – «Филадельфия» – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)