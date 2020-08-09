Василевский – о поражении от «Филадельфии»: Это хорошо. Мы не хотим чувствовать себя комфортно

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский пообщался с пресс-службой НХЛ после поражения от «Филадельфии» (1:4) в матче квалификации Кубка Стэнли.

«Я считаю, что мы находимся в хорошей форме и готовы к первому раунду. Уверен, что поражение сегодня – это хорошо. Мы не хотим себя чувствовать так же комфортно, как в прошлом году.

Без сомнений, в первом раунде мы будем играть с большой отдачей», – сказал голкипер.

Добавим, что «Тампа» сыграет в первом раунде Кубка Стэнли против победителя пары «Торонто» – «Коламбус».