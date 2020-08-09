Кирилл Максимов: Переход в ЦСКА – отличный шаг для моего развития

– ЦСКА – это великий клуб и один из лучших в мире. Валерий Харламов – один из моих любимых хоккеистов. Для меня – это отличный шаг для развития. Сейчас нужно до конца освоиться и влиться в коллектив. Работать, становиться лучше каждый день и доказывать, на что я способен, – цитирует Максимова пресс-служба армейского клуба

Напомним, что 21-летний россиянин является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий выступал в составе «Бейкерсфиль Кондорс» в Американской хоккейной лиге и набрал 23 (11+12) очка в 53 матчах.

В первом матче нового сезона КХЛ ЦСКА сыграет против «Ак Барса». Игра пройдет 2 сентября в 19:30 по московскому времени.