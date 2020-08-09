«Куньлунь» начнет новый сезон КХЛ командой из российских игроков

Такое решение было принято по причине того, что приезд иностранных игроков в команду пока не согласован.

– Вы можете подумать, что у нас сейчас две команды: ваша и иностранная. И что потом, когда приедут иностранцы, они всех вас вытеснят. Это не так. Во-первых, у нас имеется немало свободных мест, а во-вторых, если кто-то проявит себя на сборах и докажет, что достоин быть в команде, он в ней и будет. Все решится здесь, у каждого из вас есть возможность остаться в команде. Так что работайте и не думайте ни о чем постороннем, – сказал российским игрокам главный тренер клуба Алексей Ковалев.

Напомним, что в новом сезоне КХЛ «Куньлунь» будет проводить домашние матчи в Мытищах.

В первом матче сезона команда сыграет в гостях против магнитогорского «Металлурга». Игра состоится 4 сентября.