«Коламбус» обыграл «Торонто» и пробился в первый раунд Кубка Стэнли

Пятый матч квалификации Кубка Стэнли «Торонто» – «Коламбус» завершился победой гостей – 3:0.

В составе Блю Джекетс» по шайбе забросили Зак Веренски, Лиам Фуди и Ник Фолиньо.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 20 минут и 13 секунд. Он завершил встречу с показателем полезности «+1». Другой хоккеист из РФ – форвард «Торонто» Илья Михеев провел на льду 10 минут и 28 секунд. Он совершил два броска по воротам соперника.

Таким образом, «Блю Джекетс» выиграли серию со счетом 3-2 и пробились в первый раунд Кубка Стэнли. Им предстоит встретиться с «Тампой-Бэй».

НХЛ. Квалификация Кубка Стэнли