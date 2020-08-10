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10 августа 12:57
автор: Юрий Нечаев,

Барри Троц: Играть против «Вашингтона» – это настоящий вызов

Серия первого раунда плей-офф Кубка Стэнли стартует 12 августа.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц поделился ожиданиями от предстоящей серии против «Вашингтона».

«У «Вашингтона» есть заслуги, есть звезды, они выиграли Кубок. Играть против них — настоящий вызов. Нам нужно будет работать изо всех сил. Они будут действовать так же, потому что я их знаю», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Напомним, Троц возглавлял «Кэпиталз» с 2014 по 2018 год.

В 2018 году столичная команда под его руководством впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли.

Первая встреча серии «Вашингтон» - «Айлендерс» состоится 12 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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Барри Троц: Играть против «Вашингтона» – это настоящий вызов
Серия первого раунда плей-офф Кубка Стэнли стартует 12 августа.
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