Тэллон ушел с поста генменеджера «Флориды»

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в понедельник «Пэнтерз» объявили, что достигли с Тэллоном соглашения о разрыве контракте, который истекал после окончания этого сезона.

- Когда в 2013 году мы приобретали «Пэнтерз», то делали это с единственной целью - завоевать Кубок Стэнли. Пока наши усилия успехом не увенчались. Поэтому организация начинает поиск следующего генерального менеджера, - прокомментировал это решение владелец клуба Винсент Виола.

Напомним, что «Флорида» выбыла из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв «Айлендерс» в квалификационной серии со счетом 1-3.

Напомним, что Тэллон был назначен генеральным менеджером «Пэнтерз» 18 мая 2010 года, а 17 апреля 2017 года был повышен до президента хоккейных операций и генменеджера.