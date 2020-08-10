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10 августа 22:55

Шейн Гостисбир: Серия с «Монреалем» обещает быть веселой

Защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбир поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаля».

- Теперь мы встретимся с «Монреалем», который одержал большую победу в квалификационной серии. Это очень хорошая команда. Мы должны быть готовы к борьбе и не собираемся в ней уступать. Серия обещает быть веселой, - приводит слова Гостисбира официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Флайерз», одержав три победы, по итогам кругового турнира вышли на первое в Восточной конференции. «Канадиенс» в квалификации плей-офф оказались сильнее «Питтсбурга» - 3-1.

Первый матч серии до четырех побед пройдет 13 августа в Торонто на «Скотиабанк-Арене».

источник: NHL (НХЛ)
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Шейн Гостисбир: Серия с «Монреалем» обещает быть веселой
Защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбир поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаля».
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