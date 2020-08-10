Шейн Гостисбир: Серия с «Монреалем» обещает быть веселой

- Теперь мы встретимся с «Монреалем», который одержал большую победу в квалификационной серии. Это очень хорошая команда. Мы должны быть готовы к борьбе и не собираемся в ней уступать. Серия обещает быть веселой, - приводит слова Гостисбира официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Флайерз», одержав три победы, по итогам кругового турнира вышли на первое в Восточной конференции. «Канадиенс» в квалификации плей-офф оказались сильнее «Питтсбурга» - 3-1.

Первый матч серии до четырех побед пройдет 13 августа в Торонто на «Скотиабанк-Арене».