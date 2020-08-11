«Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Во втором этапе драфт-лотереи участие принимали клубы, потерпевших поражения в сериях квалификации плей-офф: «Эдмонтон», «Торонто», «Флорида», «Питтсбург», «Миннесота», «Нэшвилл», «Рейнджерс» и «Виннипег».

Драфт НХЛ 2020 года запланирован на 9 и 10 октября.

Отметим, что первым номером предстоящего драфта скорее всего станет канадский форвард Алексис Лафренье. Левый нападающий и капитан «Римуски Осеаник» (QMJHL) по итогам сезона получил приз Майка Босси, который вручается самому перспективному хоккеисту лиги. Кроме этого, Лафренье получил призы Жана Беливо, как лучший бомбардир лиги, и Пола Дюмона, как самый яркий хоккеист года, а также был признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира 2020 года.

НХЛ.

Драфт-2020

1. «Рейнджерс»

2. «Лос-Анджелес»

3. «Оттава»

4. «Детройт»

5. «Оттава» (получила пик от «Сан-Хосе»)

6. «Анахайм»

7. «Нью-Джерси»

8. «Баффало»

9. «Миннесота»

10. «Виннипег»

11. «Нэшвилл»

12. «Флорида»

13. «Каролина» (получила пик от «Торонто»)

14. «Эдмонтон»

15. «Питтсбург»

Места с 16 по 31-е места будут определены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.