Алексей Бадюков: Гавриков доказал, что готов быть одним из лидеров «Коламбуса»

Напомним, что «Блю Джекетс» одержали победу над «Мэйпл Лифс» в квалификацинной серии Кубка Стэнли со счетом 3-2 и вышли в плей-офф, где сыграют против «Тампы-Бэй». Первая встреча состоится сегодня, 11 августа, в 22:00 по московскому времени.

– Гавриков был просто красавчиком в этой серии, отлично играл во второй паре защитников, имея по 20 минут игрового времени. Он продолжает прогрессировать и доказывает, что готов быть одним из лидеров команды. В целом «Коламбус» победил в серии заслуженно. Откровенно говоря, он должен был делать это раньше, но «Торонто» в четвертой встрече отскочил, – цитируют Бадюкова «Известия».