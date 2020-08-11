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11 августа 20:07
автор: Юрий Нечаев

«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» на Кубке Башкортостана

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

В Уфе продолжается традиционный предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан.

В очередном матче «Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:3 (2:0, 2:2, 4:1).

В составе победителей дубль оформил Владислав Картаев, по шайбе забросили Сакари Маннинен, Михаил Воробьев, Артем Пименов, Илья Баранов и Маркус Гранлунд. У «Нефтехимика» отличились Максим Грошев, Либор Гудачек и Тимур Хафизов.

В следующем туре «Салават» сыграет с «Северсталью», а «Нефтехимик» - с «Трактором». Обе встречи пройдут 13 августа.

Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 8:3 (2:0, 2:2, 4:1)
Голы: Маннинен, 11:59. Воробьев, 19:38. Картаев, 35:43, 55:09. Пименов, 39:38. Баранов, 48:16. Гранлунд, 50:28. Кугрышев, 59:37 (бол.) — Грошев, 25:27. Гудачек, 28:38. Хафизов, 43:55.

источник: «Советский спорт»
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