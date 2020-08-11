«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» на Кубке Башкортостана

В Уфе продолжается традиционный предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан.
В очередном матче «Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:3 (2:0, 2:2, 4:1).
В составе победителей дубль оформил Владислав Картаев, по шайбе забросили Сакари Маннинен, Михаил Воробьев, Артем Пименов, Илья Баранов и Маркус Гранлунд. У «Нефтехимика» отличились Максим Грошев, Либор Гудачек и Тимур Хафизов.
В следующем туре «Салават» сыграет с «Северсталью», а «Нефтехимик» - с «Трактором». Обе встречи пройдут 13 августа.
Кубок Республики Башкортостан