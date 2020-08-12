Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Калгари»

Первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас» – «Калгари» завершился поражением «Старз» со счетом 2:3.

В составе победителей дублем отметился Диллон Дюбе. Также отличился Расмус Андерссон. У проигравших это сделали россиянин Денис Гурьянов и Джейми Бенн.

Форвард «Далласа» Александр Радулов отыграл 16 минут и 39 секунд. В его активе один бросок, две минуты штрафа и показатель полезности «+1».

Его соотечественник – вратарь Антон Худобин – отразил 23 броска по своим воротам из 26.

Таким образом, «Калгари» повел в серии – 1-0. Следующий матч команд состоится 14 августа и стартует в 05:30 мск.