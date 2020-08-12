ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 августа 06:16
автор: Артур Гичунцев

Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Калгари»

Встреча прошла в Эдмонтоне.

Первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас» – «Калгари» завершился поражением «Старз» со счетом 2:3.

В составе победителей дублем отметился Диллон Дюбе. Также отличился Расмус Андерссон. У проигравших это сделали россиянин Денис Гурьянов и Джейми Бенн.

Форвард «Далласа» Александр Радулов отыграл 16 минут и 39 секунд. В его активе один бросок, две минуты штрафа и показатель полезности «+1».

Его соотечественник – вратарь Антон Худобин – отразил 23 броска по своим воротам из 26.

Таким образом, «Калгари» повел в серии – 1-0. Следующий матч команд состоится 14 августа и стартует в 05:30 мск.

НХЛ. Плей-офф

Первый матч

«Даллас» – «Калгари» – 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Голы: Дюбе (Лучич, Баклунд), 10:54 – 0:1; Дюбе (Густафссон, Форборт), 18:02 – 0:2; Гурьянов (Хейсканен, Олексяк), 30:52 – 1:2; Бенн (Линделль), 31:01 – 2:2; Андерссон (Ханифин), 36:01 – 2:3.

Счет в серии: 0-1

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Вредные советы: как испортить фары самостоятельной полировкойПодвиг по расписанию. «Зенит» выиграл Суперкубок РоссииПроект Jaguar Land Rover позволит беспилотным автомобилям снизить риск укачивания пассажировРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" Казарцевым
Ковальчук – перед стартом плей-офф: Дорога будет тяжелой
Текущий сезон был прерван в марте и вернулся этим летом.
12.08.2020 07:40
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Тампа» вырвала победу у «Коламбуса», Кучеров набрал два очка
Встреча прошла в Торонто.
12.08.2020 06:27
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Калгари»
Встреча прошла в Эдмонтоне.
12.08.2020 06:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» на Кубке Башкортостана
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
11.08.2020 20:07
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Металлург» обыграл «Сибирь» на Мемориале Ромазана
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
11.08.2020 19:34
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Автомобилист» по буллитам обыграл «Амур» на Мемориале Ромазана
Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
11.08.2020 16:17
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Алексей Бадюков: Гавриков доказал, что готов быть одним из лидеров «Коламбуса»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил игру защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова в серии с «Торонто».
11.08.2020 09:06
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ
После победы во втором этапе лотереи «Рейнджерс» получили первый пик драфта НХЛ 2020 года.
11.08.2020 01:51
Хоккей
Шейн Гостисбир: Серия с «Монреалем» обещает быть веселой
Защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбир поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаля».
10.08.2020 22:55
Хоккей
НХЛ завершила вторую неделю без положительных тестов на коронавирус
В понедельник НХЛ опубликовала заявление относительно результатов тестирования на COVID-19.
10.08.2020 22:40
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика