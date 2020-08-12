«Тампа» вырвала победу у «Коламбуса», Кучеров набрал два очка

Первый матч ¼ финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» – «Коламбус» завершился в пользу «молний». Команда из Флориды вырвала победу в овертайме – 3:2 ОТ.

В основное время за «Тампу» отличились Янни Гурд и Брэйден Пойнт. Он же забросил решающую шайбу в овертайме с передачи российского форварда Никиты Кучерова, который также отметился передачей в основное время. Отметим, что в голевой атаке принял участие его соотечественник – защитник Михаил Сергачев.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 61 бросок из 63, а защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков провел на льду 48 минут и 59 секунд. Он совершил один бросок по воротам, провел пять силовых приемов, а также заблокировал девять бросков. Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-3».

Добавим, что второй матч серии состоится 13 августа и стартует в 22:00 мск.

НХЛ. Плей-офф