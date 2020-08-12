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12 августа 19:31

«Питтсбург» не стал продлевать контракт с Гончаром

Генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд сообщил, что клуб не будет продлевать контракты с помощниками тренера.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, контракты с Сергеем Гончаром, Жаком Мартеном и Марком Рекки истекали в июне, но были продлены на время плей-офф.

- Мы хотим поблагодарить Сергея, Жака и Марка за их большой вклад в развитие «Пингвинз» на протяжении многих лет и желаем им успеха в будущих начинаниях. Мы решили, что нам необходима смена динамики работы тренерского штаба. В «Питтсбурге» очень высокие стандарты, и мы хотим продолжать бороться за Кубки Стэнли, - прокомментировал данное решение Рутерфорд.

Напомним, что Гончар проработал в системе «Питтсбурга» последние пять лет, завоевав с командой Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

источник: NHL (НХЛ)
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«Питтсбург» не стал продлевать контракт с Гончаром
Генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд сообщил, что клуб не будет продлевать контракты с помощниками тренера.
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