«Бостон» во втором овертайме одержал победу над «Каролиной»

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 4:3. В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Джоэль Эдмундсон (14-я минута), Брок Макгинн (25) и Хейдн Флери (50). У «Брюинз» точными бросками отличились Давид Пастрняк (18), Чарли Койл (25), Давид Крейчи (41) и Патрис Бержерон (82).

Добавим, что второй матч серии до четырех побед состоится 14 августа.

НХЛ

Плей-офф

«Бостон» - «Аризона» - 3:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Голы: Эдмундсон (Терявяйнен, Ахо), 13:02 - 0:1. Пастрняк (Маршан, Бержерон), 17:45 - 1:1. Койл, 24:38 - 2:1. Макгинн (бол.), 24:59 - 2:2. Крейчи (Каше, Макэвой), 40:59 - 3:2. Флери (Трочек), 49:49 - 3:3. Бержерон (Пастрняк, Маршан), 81:13 - 4:3.