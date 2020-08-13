Овечкин - после поражения от «Айлендерс»: «Вашингтону» нужно было просто играть в свой хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не скрывал разочарования после поражения от «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛ.

«Мы получаем преимущество, нам просто нужно играть в свою игру. Мы прекращаем играть, и вы видите результат…

Посмотрим видео. Мы собираемся учиться на своих ошибках и с нетерпением ждем следующей игры», — цитирует Овечкина Washington Post.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли со счетом 2:4 (0:0, 2:1, 0:3).

«Кэпиталз» по ходу встречи вели 2:0, но удержать победный счет не смогли.