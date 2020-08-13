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13 августа 14:20
автор: Юрий Нечаев

Подготовка к чемпионату мира-2021 ведется по плану

Турнир должен стартовать 21 мая следующего года.

Подготовка к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске ведется в соответствии с ранее утвержденными планами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции турнира.

«На данный момент ни в белорусскую федерацию хоккея, ни в оргкомитет турнира не поступало никаких уведомлений либо запросов со стороны ИИХФ, которые касались бы невозможности или необходимости переноса чемпионата мира 2021 года. В настоящее время подготовка к турниру ведется в соответствии с ранее согласованными планами», - сказали в пресс-службе дирекции.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии.

Президент ИИХФ Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, изменится ли ситуация в стране.

Напомним, чемпионат мира-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

После выборов президента Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют протестующих.

источник: ТАСС
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