Подготовка к чемпионату мира-2021 ведется по плану

Подготовка к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске ведется в соответствии с ранее утвержденными планами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции турнира.

«На данный момент ни в белорусскую федерацию хоккея, ни в оргкомитет турнира не поступало никаких уведомлений либо запросов со стороны ИИХФ, которые касались бы невозможности или необходимости переноса чемпионата мира 2021 года. В настоящее время подготовка к турниру ведется в соответствии с ранее согласованными планами», - сказали в пресс-службе дирекции.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии.

Президент ИИХФ Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, изменится ли ситуация в стране.