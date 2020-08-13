Президент ЛФХ: Рига готова организовать свою часть чемпионата мира

- Никаких решений по изменениям нет, я даже не слышал, чтобы что-то такое готовилось. Рига свою часть чемпионата организовать готова, по остальным вопросам надо смотреть, - цитирует Калвитиса ТАСС.

Ранее финское издание is.fi сообщило, что вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии, а президент ИИХФ Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, изменится ли ситуация в стране.

Добавим, что мировое первенство 2021 года должно пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.