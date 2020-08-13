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13 августа 16:55

Виктор Тихонов: В плане понимания игры Панарин очень силен

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов оценил игру нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

- Я все это видел своими глазами: как он резко добавил в мастерстве, как приобрел уверенность и бесстрашие что-то попробовать, взять игру на себя. Это мало у кого получается. Обычно, когда команда ведет в 2-3 шайбы, игроки чувствуют такую уверенность, а у Артемия она присутствует всегда. Этим он сильно отличается от других. Голова у него очень здорово мыслит. В плане понимания игры Артемий очень силен, - цитирует Тихонова «РИА Новости».

Напомним, что болельщики «Рейнджерс» признали Артемия Панарина лучшим игроком команды в сезоне-2019/20. Кроме этого, российский нападающий был номинирован на «Харт Трофи», приз, который вручает самому ценному игроку регулярного чемпионата. Вместе с Панариным на престижную награду претендуют Леон Драйзайтль и Натан Маккиннон.

Добавим, что в дебютном сезоне в составе клуба из Нью-Йорка форвард набрал 95 очков (32+63) в 69 матчах регулярного чемпионата.

источник: «РИА Новости»
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Виктор Тихонов: В плане понимания игры Панарин очень силен
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