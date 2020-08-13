Максим Мамин: Надеюсь, на трибуны сможет прийти больше, чем десять процентов болельщиков

- Настроение хорошее. С парнями новыми общаемся, в коллектив они прекрасно вливаются. Предсезонка - это время, когда нужно выкладываться на полную, тем более что некоторые роли в команде освободились. Надеюсь, что на трибуны сможет прийти больше, чем 10% болельщиков. Конечно, это в любом случае лучше, чем вовсе без них, - цитирует Мамина пресс-служба армейцев.

Напомним, что новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября матчем между первыми командами конференций по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20 – ЦСКА и «Ак Барсом».