Рене Фазель: Мы готовы ехать в Белоруссию

- Наша федерация является аполитичной, этот вопрос проведения турнира обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос, что мы можем отменить чемпионат мира.

У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление, как мы решили, турнир пройдет с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Белоруссию, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Ранее финское издание is.fi сообщило, что вице-президент ИИХФ Калерво Куммола на очередном заседании организации высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Белоруссии, а президент ИИХФ Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, изменится ли ситуация в стране.

Добавим, что мировое первенство 2021 года должно пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.