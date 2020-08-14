«Каролина» переиграла «Бостон», Свечников признан первой звездой матча (видео)

Остон Мэттьюз: Стыдно, с таким составом «Торонто» не может преодолеть первый раунд плей-офф

Центрфорвард «Торонто» Остон Мэттьюз заявил, что ему стыдно, что «Мэйпл Лифс» так рано завершили сезон.