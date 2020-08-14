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14 августа 08:35
автор: Юрий Нечаев

«Каролина» переиграла «Бостон», Свечников признан первой звездой матча (видео)

Встреча прошло в Торонто.

«Бостон» уступил «Каролине» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:1).

Первый звездой встречи был признан нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. В активе россиянина заброшенная шайба и голевая передача.

Счет в серии стал 1-1. Третий матч команды проведут 15 августа.

НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции

«Бостон» — «Каролина» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Крейчи (бол.), 16 — 1:0. Терявяйнен (бол., Свечников), 36 — 1:1. Свечников, 37 — 1:2. Маршан (бол.), 40 — 2:2. Хэмилтон, 49 — 2:3.

источник: «Советский спорт»
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