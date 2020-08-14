Джон Торторелла: У нас было достаточно возможностей потренировать свою психологическую устойчивость

- Это то, что профессиональные спортсмены и должны делать. Не вижу в этом ничего выдающегося. Это всего лишь правильный способ заниматься своим делом. За последние пару недель со всеми взлетами и падениями у нас было достаточно возможностей потренировать свою психологическую устойчивость, - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, что «Коламбус» в квалификационной серии плей-офф против «Торонто» одержал победу со счетом 3-2, а минувшей ночью сравнял счет в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй» (1-1).