Генменеджер «Нэшвилла»: Некоторых игроков не будет в «Нэшвилле» в следующем сезоне

- В двух последних регулярных чемпионатах и плей-офф проявилась нехорошая тенденция. Мы идем не в том направлении. У нас много хороших игроков, но они не стали командой, и мы не можем добиться нужного нам результата. Поэтому совершенно очевидно, что нам нужны некоторые перестановки. Мы посмотрим на состав, на игроков. Некоторых из них не будет в команде в следующем сезоне. Мы рассмотрим все способы, которые помогут нам стать лучше, - цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Нэшвилл» проиграл «Аризоне» (1-3) в квалификационной серии плей-офф и не смог пробиться в основной раунд Кубка Стэнли.