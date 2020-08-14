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14 августа 16:58

Генменеджер «Нэшвилла»: Некоторых игроков не будет в «Нэшвилле» в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл заявил, что некоторых хоккеистов не будет в команде в следующем сезоне.

- В двух последних регулярных чемпионатах и плей-офф проявилась нехорошая тенденция. Мы идем не в том направлении. У нас много хороших игроков, но они не стали командой, и мы не можем добиться нужного нам результата. Поэтому совершенно очевидно, что нам нужны некоторые перестановки. Мы посмотрим на состав, на игроков. Некоторых из них не будет в команде в следующем сезоне. Мы рассмотрим все способы, которые помогут нам стать лучше, - цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Нэшвилл» проиграл «Аризоне» (1-3) в квалификационной серии плей-офф и не смог пробиться в основной раунд Кубка Стэнли.

источник: NHL (НХЛ)
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Генменеджер «Нэшвилла»: Некоторых игроков не будет в «Нэшвилле» в следующем сезоне
Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл заявил, что некоторых хоккеистов не будет в команде в следующем сезоне.
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