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14 августа 18:45

Брюс Кэссиди: Пастрняк нацелен на то, чтобы вернуться в субботу

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди надеется, что нападающий Давид Пастрняк успеет вернуться в строй к третьему матчу серии с «Каролиной».

- Верим, что его отсутствие не окажется продолжительным, и он выбыл со дня на день. Очевидно, что Пастрняк нацелен на то, чтобы вернуться в субботу. Но пока мы не увидимся с ним в пятницу, точно не скажем. Вообще суббота будет тяжелой, у нас матч начинается в полдень, то есть мы остались без утренней раскатки. Так что, вероятно, решение по Давиду будет принято непосредственно перед игрой, - приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Пастрняк пропустил второй матче серии с «Каролиной» (2:3). Третий матч серии до четырех побед состоится завтра, 15 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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