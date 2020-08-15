«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», несмотря на дубль Овечкина

Хоккеисты «Вашингтона» уступили игрокам «Айлендерс» во втором матче плей-офф НХЛ – 2:5.

В составе победителей по шайбе забросили Ник Ледди, Мэтт Мартин, а также Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. У проигравших дубль оформил российский форвард Александр Овечкин.

Другой нападающий «столичных» – Евгений Кузнецов провел на льду 20 минут и 28 секунд. В его активе два броска. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты и 12 секунды. У него один голевой пас.

Добавим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «островитян». Следующий матч состоится 16 августа и начнется в 19.00 мск.