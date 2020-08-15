ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 августа 06:16
автор: Артур Гичунцев

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», несмотря на дубль Овечкина

Встреча прошла в Торонто.

Хоккеисты «Вашингтона» уступили игрокам «Айлендерс» во втором матче плей-офф НХЛ – 2:5.

В составе победителей по шайбе забросили Ник Ледди, Мэтт Мартин, а также Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. У проигравших дубль оформил российский форвард Александр Овечкин.

Другой нападающий «столичных» – Евгений Кузнецов провел на льду 20 минут и 28 секунд. В его активе два броска. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты и 12 секунды. У него один голевой пас.

Добавим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «островитян». Следующий матч состоится 16 августа и начнется в 19.00 мск.

НХЛ. Плей-офф

Второй матч

«Вашингтон» – «Айлендерс» – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Овечкин (Уилсон, Карлсон), 00:56 – 1:0; Ледди (Бейли, Бовиллье), 22:56 – 1:1; Мартин (Мейфилд), 25:01 – 1:2; Овечкин (Диллон, Орлов), 26:39 – 2:2; Нельсон, 26:54 – 2:3; Клаттербак (Пажо), 57:14 – 2:4; Ли (Пажо, Пелеч), 58:21 – 2:5

Счет в серии: 0-2

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Запотели стекла в автомобиле? Несколько способов решить проблему«Спартак» интересуется полузащитником ОвусуОбъявлены цены на новый седан бизнес-класса K5 в РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуМилевский откровенно об интиме с Канделаки после ЧМ-2006
«Вашингтон» – «Айлендерс». Овечкин признан второй звездой матча
Встреча прошла в Торонто.
15.08.2020 07:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», Тарасенко отдал голевой пас
Встреча прошла в Эдмонтоне.
15.08.2020 06:27
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», несмотря на дубль Овечкина
Встреча прошла в Торонто.
15.08.2020 06:16
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
НХЛ объявила финалистов на «Кинг Клэнси Трофи»
В пятницу НХЛ объявила тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи» - награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, проявившему лидерские качества на льду и принимающему активное участие в общественной жизни.
14.08.2020 20:10
Хоккей
Брэд Маршан: Потеря Пастрняка - это большая дыра в составе «Бостона»
Нападающий «Бостона» Брэд Маршан считает, что у «Брюинз» бы шанс обыграть «Каролину» (2:3) во втором матче серии, несмотря на потерю Давида Пастрняка.
14.08.2020 19:10
Хоккей
Александр Радулов: Мы исправились и сыграли как одна команда
Нападающий «Далласа» Александр Радулов прокомментировал победу команды во втором матче серии с «Калгари» (5:4).
14.08.2020 18:57
Хоккей
Брюс Кэссиди: Пастрняк нацелен на то, чтобы вернуться в субботу
Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди надеется, что нападающий Давид Пастрняк успеет вернуться в строй к третьему матчу серии с «Каролиной».
14.08.2020 18:45
Хоккей
Генменеджер «Нэшвилла»: Некоторых игроков не будет в «Нэшвилле» в следующем сезоне
Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл заявил, что некоторых хоккеистов не будет в команде в следующем сезоне.
14.08.2020 16:58
Хоккей
Джон Торторелла: У нас было достаточно возможностей потренировать свою психологическую устойчивость
Главный тренер «Коламбуса» рассказал о характере игроков своей команды.
14.08.2020 16:32
Хоккей
Лоуренс Пилут: Хочу выиграть с «Трактором» все, что только возможно в КХЛ
Защитник «Трактора» Лоуренс Пилут считает, что челябинская команда может претендовать на победу в Кубке Гагарина.
14.08.2020 16:20
Хоккей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика