«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», Тарасенко отдал голевой пас

Генменеджер «Нэшвилла»: Некоторых игроков не будет в «Нэшвилле» в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл заявил, что некоторых хоккеистов не будет в команде в следующем сезоне.