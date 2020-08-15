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15 августа 06:27
автор: Артур Гичунцев

«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», Тарасенко отдал голевой пас

Встреча прошла в Эдмонтоне.

Второй матч серии плей-офф НХЛ «Сент-Луис» – «Ванкувер» завершился в пользу «Кэнакс» – 4:3.

Главным героем матча стал Бо Хорват. Он оформил дубль. Еще по шайбе забросили Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон.

У проигравших отличились Райан О’Райлли, Самуэль Бле и Дэвид Перрон.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал голевой пас, а его соотечественник – защитник «Блюз» Иван Барбашев пропустил игру.

Таким образом, «Ванкувер» упрочил преимущество в серии – 2-0. Следующий матч состоится 17 августа и стартует в 05:30 мск

НХЛ. Плей-офф

Второй матч

«Сент-Луис» – «Ванкувер» – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Хорват (Танев), 07:23 – 0:1; Пирсон (Петтерссон, Бозер), 33:01 – 0:2; О»Райлли (Перрон, Пьетранджело), 38:56 – 1:2; Петтерссон (Миллер, Бозер), 45:36 – 1:3; Блэй, 49:02 – 2:3; Шварц (Перрон, Пьетранджело), 59:53 – 3:3; Хорват (Хьюз), 65:55 – 3:4

Счет в серии: 0-2

источник: «Советский спорт»
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