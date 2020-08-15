«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу», Тарасенко отдал голевой пас

Второй матч серии плей-офф НХЛ «Сент-Луис» – «Ванкувер» завершился в пользу «Кэнакс» – 4:3.
Главным героем матча стал Бо Хорват. Он оформил дубль. Еще по шайбе забросили Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон.
У проигравших отличились Райан О’Райлли, Самуэль Бле и Дэвид Перрон.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал голевой пас, а его соотечественник – защитник «Блюз» Иван Барбашев пропустил игру.
Таким образом, «Ванкувер» упрочил преимущество в серии – 2-0. Следующий матч состоится 17 августа и стартует в 05:30 мск