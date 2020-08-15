Овечкин – после поражения от «Айлендерс»: Никакой паники. Это всего лишь 0-2

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после поражения от «Айлендерс» (2:5) во втором матче серии плей-офф НХЛ.

«У нас было много таких матчей, поэтому мы знаем, как нужно действовать в подобных ситуациях. Сделаем все возможное. Обещаю.

Лично я верю в эту команду. Никакой паники. Это всего лишь 0-2. У нас есть все, чтобы выйти победителем. Будем делать это от матча к матчу», – цитирует россиянина Washington Post.

Добавим, что следующий матч команд состоится 16 августа и начнется в 19.00 мск.