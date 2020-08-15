«Калгари» обыграл «Даллас» и повел в серии, Тальбо оформил шатаут

Третий матч серии плей-офф НХЛ «Калгари» – «Даллас» завершился поражением «Старз» со счетом 0:2.

В составе «Флэймз» по шайбе забросили Микаэль Баклунд и Ти Джей Броди, а голкипер Кэм Тальбо отразил 35 бросков и оформил шатаут.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин сделал 21 сэйв. Его соотечественник – нападающий Александр Радулов отыграл 17 минут и 48 секунд и не отметился голевыми действиями на льду. То же самое касается форварда «Старз» Дениса Гурьянова. Он отыграл 16 минут и 53 секунды.

Таким образом, «Калгари» повел в серии – 2-1. Следующий матч состоится 16 августа и начнется в 21.00 мск.

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